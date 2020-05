VIDEO VIRAL: Pega letrero para que ninguna mujer se acerque a su esposo

Esta mujer al parecer un poco celosa está dispuesta a hacer todo lo posible para que ninguna otra dama se acerque a su esposo, al menos así lo dejó ver en un video viral compartido en Tik Tok.

No cabe duda que los celos de algunas mujeres no tienen límites, incluso a algunas no les importa colocar letreros en los coches de sus parejas para que las demás mujeres sepan que ellos tienen un compromiso, tal como la protagonista de este video viral.

La mujer se mostró celosa en Tik Tok

Esta mujer al parecer un poco aterrada de que su esposo conozca a otra persona y se vaya con ella, decidió pegar una calcomanía en el parabrisas de su vehículo para que así cualquier mujer que se acercara al vehículo supiera que él estaba casado.

En el video viral compartido en Tik Tok se puede observar cómo la joven sostiene una calcomanía en la que se puede leer “Tengo esposa”, ya desde aquí el video resulta un tanto gracioso y extraño, pero esta joven sorprende aún más cuando empieza a colocar la calcomanía en el parabrisas del coche del hombre.

Cuidadosamente ella levanta el plástico que recubre la calcomanía, lo pega en el parabrisas y con mucho cuidado retira el otro recubrimiento, de tal forma que el letrero queda pegado en la parte superior del automóvil.

Después de unos segundos el esposo de la mujer sale de su casa, se dirige a su automóvil y segundos después se percata de la calcomanía que su esposa pego, sin embargo en vez de molestarse solo voltea a ver a la mujer y se ríe.

Fue así, con este gracioso método, que la mujer descubrió una forma efectiva, para que ninguna mujer extraña se acerque a su esposo, algo que hizo reír a los usuarios de Tik Tok que vieron este video viral.