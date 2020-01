VIDEO VIRAL: Pastor intenta caminar sobre el agua y es DEVORADO por cocodrilos

Las religiones son prácticas que han estado presentes desde las primeras civilizaciones, teniendo millones de seguidores alrededor del mundo, donde cada cultura profesa una religión diferente.

Aunque existen religiones o prácticas de vida como el budismo, que profesan buenas acciones y técnicas para mejorar la calidad de vida humana, existen otras que simplemente caen en lo ridículo.

Aunque no seas una persona religiosa, seguramente has oído sobre la hazaña de Jesucristo al caminar sobre el agua, y un pastor que quiso imitar esta acción experimentó en carne propia que no es tan fácil como parece.

Un pastor en Zimbabwe, África identificado como Jonathan Mthethwa quiso demostrarle a sus feligreses su poderosa conexión con dios, por lo que anunció que caminaría sobre el agua de uno de los ríos cercanos.

Tras el anuncio, cientos de sus seguidores se reunieron para ver al pastor realizar el milagro, donde muchos esperaban que estaba bendecido y lograría atravesar el rio son problemas.

Desafortunadamente para el pastor, dios aparentemente estaba muy ocupado como para prestarle sus ‘poderes’ y el pastor cayó al rio desde que dio el primer paso, por lo que muchos de sus seguidores estuvieron decepcionados, pero no se esperaban lo que pasó después.

El cocodrilo se dio un sagrado festín

Si el fracaso no fuera suficiente, el pastor encontró su fin en este rio, pues tras hundirse, procedió a nadar hasta la orilla, pero el alboroto llamó la atención de 3 enormes cocodrilos, quienes no lo pensaron dos veces y se le fueron encima.

El pastor fue sumergido a las profundidades del rio, donde se ahogó y fue despedazado y devorado por los súper depredadores, quienes no dejaron ni un rastro de Jonathan ni de su fallida hazaña.

