VIDEO VIRAL: Pareja agarra a una joven ¡COMO PIÑATA!, le propinan BRUTAL GOLPIZA

A través de redes sociales han circulado una imágenes que han indignado a gran cantidad de internautas, y es que en el video se puede observar como un hombre y a una mujer propinan brutal golpiza a una joven en CDMX; el video fue compartido en redes sociales y rápidamente se hizo viral.

La joven intenta protegerse sin tener exito

Al parecer esta tremenda agresión fue captada en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México (CDMX), donde la joven aunque intentó nada pudo hacer para defenderse o huir de los golpes que le propinó la pareja salvajemente.

Los hechos se registraron el pasado 17 de agosto, y en la grabación que al parecer fue captada por uno de los testigos, se puede apreciar como un hombre y una mujer agrede a la joven no solo con golpes, sino también con patadas, así mismo le jalan el cabello y le dan puñetazos, mientras que personas que se encuentran alrededor solo se quedan observando lo que sucede sin intervenir para evitar el ataque.

La golpean como si fuera piñata

En las imágenes se observa como una mujer le jala el cabello a su víctima y la arroja al suelo, posteriormente junto con un sujeto la patean y a puño cerrado, como si se tratara de una piñata, la golpean; la joven aunque trata de huir nuevamente es lanzada al piso por el sujeto, quien sin piedad continua brutalmente con la violencia.

En el video que se hizo viral, se puede apreciar a la víctima tirada en el piso, intentando protegerse con sus manos, intenta ponerse de pie y escapar sin embargo tanto el hombre como la mujer se lo impiden, incluso el sujeto la patea en el rostro.

El video fue compartido en internet, y la reacción de los internautas no se hizo esperar, pues las imágenes causaron indignación no solo por la brutal golpiza propinada a la joven sino porque en la grabación se observan muchos espectadores sin que ninguno no de ellos se atreviera a intervenir para defender a la víctima en las calles de CDMX.

