VIDEO VIRAL: Papá se disfraza en cuarentena para evitarle tristezas a su hija

Un papá se disfrazó de diversos personajes de ficción para hacerle más ligera la cuarentena a su hija, su caso se viralizo por todas las redes sociales de España. Hay un grupo en la red social de Facebook llamado “Vive Puertollano”, ellos cuentan la historia de este formidable padre.

El video viral del papá disfrazado con su hija

Jaime se ganó el apodo de "el padre del año", quien no le gustaba ver a su hija triste ya que no podía salir por varias semanas ante las restricciones del gobierno español a causa del coronavirus, este optó por motivarla de una manera muy en particular.

Cada uno de los días de la cuarentena, el denominado "Padre del año" se disfrazó de un personaje diferente y salió junto a su hija a botar la basura al contenedor.

Él vive en Puertollano, una comunidad ubicada en la región de Castilla La Mancha. Aunque inicialmente quiso pasar desapercibido, los vecinos ahora están atentos para verlo a la misma hora saliendo a botar las bolsas de basura.

Según puede verse en los videos compartidos a la red social de Facebook e Instagram, Jaime intenta disfrazar también a su niña y caminar junto a ella al contenedor de basura. Pero no siempre fue posible.

Pese a esto, cuando ambos lograban caracterizarse como Gokú, la Mujer Maravilla, Frozen, etc, la escena siempre era absolutamente tierna y sobrecogedora. Jaime tiene una cuenta de Instagram en la que se describe a sí mismo como arquitecto técnico.

Cabe recordar que en España las medidas de confinamiento datan de la quincena de marzo. Este es uno de los países europeos más golpeados por la pandemia del coronavirus.

A nivel mundial, este virus ha quitado la vida de más de un cuarto de millón de personas. En los próximos días (siempre bajo cifras oficiales) habrá tres millones de contagiados en todo el planeta tirra.