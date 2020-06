VIDEO VIRAL: Papá llama a la “policía de niños” y sus hijos no paran de llorar

Estos padres le hicieron una pesada broma a sus hijos, pues aprovechando que ellos se habían portado mal optaron por llamar a la “policía de niños”, sin imaginar la reacción que estos tendrían al echar a llorar, tal como se puede observar en el video viral compartido en Tik Tok.

En la grabación se puede ver a dos niños sentados sobre el sofá, mientras que una pequeña se encuentra parada cerca de ellos, así mismo sentado en el otro sofá se aprecia al papá de los menores, quien sujeta su celular mientras llama por teléfono a la “policía de niños”.

VIDEO VIRAL: Papá llama a la “policía de niños” y sus hijos no paran de llorar

Cuando la “policía” contesta uno de los niños le pide a su papá que cuelgue, pero este continua con la cruel broma, asegurando que quiere hablar con las autoridades pues uno de sus hijos, el mayor, no le hace caso, mientras que “el más chico” se porta mal.

Los niños mostraron su tristeza en Tik Tok

En el vide viral compartido en Tik Tok se puede observar como tras escuchar estas palabras el niño menor se dirige a su padre llorando y le pide que termine la llamada, mientras que el mayor, quien en un principio creyó que era una broma, también echa a llorar.

VIDEO VIRAL: Papá llama a la “policía de niños” y sus hijos no paran de llorar

Pero eso no es todo pues uno de los niños logra colocar la llamada, pero su padre no dispuesto a darse por vencido de nuevo marca, mientras él y su esposa se ríen de lo ocurrido, logrando alterar aún más a los menores, hasta que uno de ellos grita que no quiere seguir viviendo ahí.

Segundos después se puede observar a los dos niños sentados sobre el sofá, al parecer un poco más tranquilos, por lo que se presume lograron dialogar con sus papas.

@chepos2109810416402 la broma del año ������si su hijo no le ase caso marque ala estación de policías de NIÑOS ������ ♬ sonido original - chepos2109810416402

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Papá graba en Tik Tok a su hijos peleando por una naranja

El video viral compartido en Tik Tok desató la risa de algunos internautas, mientras a algunos usuarios les causó gran indignación el ver cómo los padres de los menores se ríen ante la situación mientras los pequeños echan a llorar al encontrarse verdaderamente asustados.

¡Síguenos también en Tik Tok!