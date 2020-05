VIDEO VIRAL: Papá detiene el celular por horas para que su hija pueda jugar

VIDEO VIRAL: Papá sostiene celular por horas para que su hija pueda jugar

Este papá se ha robado el corazón de miles de internautas, pues para que su hija no se sintiera sola y pudiera jugar con su prima él detuvo el celular por horas mientras la pequeña hacia una videollamada, tal como se observa en el video viral de Tik Tok.

Las imágenes fueron captadas por un joven usuario, quien asegura que su padre lleva al menos media hora agarrando el celular, para que su hermanita y su prima puedan jugar y estar en contacto a través de una videollamada.

En el video viral se puede observar cómo el joven se dirige al cuarto de la menor, donde encuentra a su padre de rodillas mientras sujeta un celular, el cual se encuentra de frente a la niña.

Cabe indicar que mientras el papá sujetaba el teléfono celular su tierna hija jugaba dentro de una casita, mientras del otro lado de la pantalla se encontraba su prima, con quien compartía el juego.

Al parecer en la casa no hay personas de la edad de la niña, por lo que ella se sentía bastante sola al no tener con quien jugar, así que su papá encontró la manera perfecta para que su hija pudiera jugar con su prima a pesar de no estar en la misma casa.

Para ella el papá hizo uso de la tecnología y logró que su hija y su sobrina se pusieran en contacto a través de una videollamada, pero para que ambas jugaron como de costumbre y se pudieran ver a través de las pantallas, ellas no podían agarrar los celulares, por lo que este cariñoso papá optó por sujetar el celular por al menos media hora mientras las niñas jugaban.

Como era de esperarse este gran gesto por parte del papá logró conmover a miles de internautas, por lo que el video viral compartido en Tik Tok logró gran cantidade “Me gusta”.