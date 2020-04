VIDEO VIRAL: Padre y su bebé se visten de Frozen para cantar al ritmo de Disney

En redes sociales un video viral se ha vuelto tendencia, pues muestra a un padre y a su bebé disfrazadas de Anna, la princesa de Frozen, pero eso no es todo pues ambos cantan y bailan al ritmo de las canciones de Disney.

Los protagonistas de este video viral son Aaron Matthews y su pequeña Cana, de apenas 3 años de edad, quienes residen en Aledo, Texas, e imitan la coreografía de Anna, la princesa de la película de Frozen, de Disney.

Juntos se disfrazaron de la princesa de Frozen

VIDEO VIRAL: Padre y su bebé se visten de Frozen para cantar al ritmo de Disney

El video viral logró conmover a usuarios de las redes sociales pues muestra al padre de la niña usando un disfraz igual al vestido del personaje de Anna, el cual por cierto también es idéntico al que lleva su pequeña de 3 años.

En el video viral se puede observar una habitación, en cuyo interior se encuentra una televisión proyectando la película Frozen y cuando la princesa Anna empieza a cantar, al la habitación entra la niña y su padre vestidos con un vestido verde con negro, igual hay que lleva la princesa Anna en la película de Disney.

VIDEO VIRAL: Padre y su bebé se visten de Frozen para cantar al ritmo de Disney

Es así que tanto la niña como su padre disfrutan bailando la coreografía e imitando los movimientos de Anna mientras cantan el tema “For the first time in forever” tema de la película de Disney.

De esta forma este tierno padre demostró que los estereotipos marcados por la sociedad no impiden que él se divierta con su hija bailando y jugando con un vestido de princesa.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Bebé pide ayuda a gritos porque su papá no la deja ir al parque

En redes sociales este video viral alcanzó gran popularidad pues fueron muchos los internautas quienes aplaudieron al padre de la pequeña, no sólo por sus increíbles pasos de baile, sino por los valores que le está inculcando a su hija desde pequeña.