VIDEO VIRAL: Padre “llora” más fuerte que su bebé y logra calmarlo

Si en casa tienes un bebé y ya no sabes como hacer que deje de llorar, quizas esto te sirva, pues a través de un video viral un padre nos ha mostrado el efectivo método que utiliza para calmar a su bebé y hacer que este pare de llorar.

No cabe duda que ser padres no es nada fácil, a veces los bebés lloran y no buscamos la manera de hacer que se calmen, pues simplemente no sabemos qué es lo que quieren, pese a ello tenemos que ingeniarnosla para solucionar la situación.

Encontró un método efectivo para calmar al bebé

En el video viral compartido en redes sociales se puede apreciar a un bebé de apenas meses de edad, el cual llora con gran desesperación, sin embargo de un momento a otro logra calmarse, esto gracias a un increible truco por parte de su padre.

Mientras el niño llora el padre decide “llorar” más fuerte y enseguida se puede notar como el llanto del bebé va disminuyendo de manera considerable, logrando que en cuestión de segundos el bebé deje de llorar por completo.

Esto no fue lo único gracioso de la situación, sino que además que cuando el padre empieza a llorar el pequeño se queda mirándolo fijamente con una expresión bastante graciosa, que en un principio parece indicar “¿que le pasa a este tipo?”.

El ingenio del padre fue aplaudido

En redes sociales el video viral ha logrado hacer reír a miles de internautas, así mismo recibió gran cantidad de comentarios, algunas personas aplaudieron el ingenio del padre e indicaron que intentarán hacer lo mismo con sus bebés a ver si este método funciona.

Sin embargo no todo se mostraron bastante contentos con la publicación y el video viral, pues entre los comentarios se podía leer:

“No puedes comparar la actitud de un Bebé que se está adaptando a la vida, a la de un adulto que está en el deber de calmarla con amor..

... con razón existe tanto niño haciéndole bullying a otros”

Lo cierto es que el método que uso este padre sirvió bastante bien para que el bebé se calmara y dejara de llorar, tal como se aprecia en el video viral.