VIDEO VIRAL: Orgullosa mamá hurón presume a sus bebés recién nacidos.

Las mamás siempre se sentirán orgullosas de sus hijos, no importa si estos son bebés, niños, adolescentes o adultos, el amor de las mamás no se compara al de ningún otro y eso no solo aplica para los humanos sino también con los animales.

Tal es el caso de una mamá hurón que orgullosamente le presumía sus bebés a su dueño en un video viral que comenzó a circular en redes sociales, el cual hizo suspirar a más de un internauta por las enternecedoras imágenes registradas.

Y es que esta mamá hurón hizo lo que toda madre animal cuando presume a sus bebés, pues se mostraba muy entusiasmada en que su dueño pudiera reconocer a las bonitas crías que había tenido y de las cuales se sentía muy orgullosa.

Mamá hurón presume a sus bebés en adorable video viral

El video viral en cuestión muestra a una orgullosa mamá hurón empeñada en mostrar sus bebés ante su dueño a como de lugar, no importa si esto significa tomar su dedo con el hocico para arrastrar su mano hacia las crías recién nacidas.

Ahora las redes sociales perdieron los estribos ante la adorable escena pues más de un internauta ha comentado que la escena fue tan dulce que casi los llevó al borde de las lágrimas luego de ver las imágenes compartidas en redes sociales.

VIDEO VIRAL: Orgullosa mamá hurón presume a sus bebés recién nacidos.

Los bebés de hurón por lo general miden alrededor de 6 cm de largo y nacen con pelusa suave en lugar de pelaje. Además, los bebés de hurón nacen sin dientes, sordos y ciegos, pues sus ojos y oídos no se abren hasta que tienen de 4 a 5 semanas de edad.

Como muchos otros mamíferos, los bebés de hurón dependen totalmente de su madre durante las primeras semanas y eso quedó comprobado en el video viral de la mamá hurón más orgullosa del mundo.

VIDEO AQUÍ:

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Perro en TikTok se entera que será padre con graciosa reacción

Luego de ser publicado en YouTube, el video de la mamá hurón se hizo viral en redes sociales por la enternecedora escena capturada por el dueño de quien probablemente sea la madre animal más orgullosa de sus crías en todo internet.

¡Síguenos también en Tik Tok!