VIDEO VIRAL: Olvida llevar bolsas y regresa con toda la compra dentro de su ropa

Este hombre aprendió “por las malas” que siempre debe de llevar bolsas al supermercado, o de lo contrario regresará con todos los productos en sus manos o dentro de su ropa, como lo hizo en esta ocasión, tal como se puede observar en el video viral de Tik Tok.

Al parecer este hombre olvidó en México que muchos establecimientos ya no dan bolsas de plástico a los clientes y a pesar de que sus esposa se lo recordó antes de ir al supermercado él pareció no prestar mucha atención, por lo que tras realizar sus compras tuvo que regresar a casa con varios productos en sus manos y muchos más dentro de su ropa.

Seguramente con lo ocurrido este hombre ha aprendido una lección y a partir de ahora es probable que la próxima vez que acuda al supermercado lleve sus bolsas reciclables para no pasar por lo mismo. En el video viral de Tik Tok se puede escuchar el diálogo que el hombre tiene con su esposa.

“Amor, no me dieron bolsas en la tienda, les dije que me dieran y no quisieron”