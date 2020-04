VIDEO VIRAL: Novia lo sorprende y... "ese compa ya esta muerto"

"La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado, entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado. Causa de una nueva droga, que los gringos han creado". Con esta épica frase inicia la canción de Los Cuates de Sinaloa - Negro y Azul, quienes en el año 2013 lanzaron para el episodio 7 de la temporada 2 de Breaking Bad.

El video viral donde una novia sorprende a su amado

Esta letra habla de un "Jefe gringo" llamado Heisenberg y su droga, el cristal azul, diciendo que es una falta de respeto al cartel mexicano. Parte del refrán es "A la furia del cartel nadie jamás ha escapado, ese compa ya está muerto no más no le han avisado". Ok, después de la clase... les contamos que el día de hoy nos encontramos en Twitter un video viral donde una novia "cacha" a su novio viendo a otras mujeres.

De la manera más tonta es como este compa... ya esta muerto y pues si, no más no le han avisado. En el video viral podremos observar a un hombre recostado en el suelo, lo malo no eso, sino que su novia esta arriba de un sillón o una cama, por lo que ella puede ver a través del espejo ¡tooooooodo! lo que este podre hombre está viendo en ese momento.

¿Alguien puede editarlo y poner a los del ataúd?pic.twitter.com/qnPCx8k3tO — Howard Joel Wolowitz (@iWolowitz) April 15, 2020

Se puede ver cómo el novio o tal vez ahora "ex" se encontraba tranquilamente en su celular observando una serie de fotos donde se veía o alcanzaba a ver una exuberante mujer que al parecer se notaba con un buen cuerpo, lo que el no tenía en mente es que justo en ese momento su amada lo observaba desde un punto en el cual se veía todo y así fue como se dio cuenta.

Sin duda alguna con este video viral de la novia... sabemos que si, las mujeres tienen ojos en todos lados, de verdad ¡en todos!, así es que cuando una mujer te pregunte algo... recuerda que ella ya sabe la respuesta, es mejor ya no mentir y afrontar las consecuencias.