VIDEO VIRAL: No obedece a su mamá y casi muere electrocutado por un rayo

El joven de este video viral quién se encontraba prácticamente burlándose de su mamá, estuvo a punto de morir electrocutado por un rayo.

En la grabación difundida en Tik Tok el joven comienza quejándose de su madre, asegurando que ella le avisó que iba a llover y le pidió que se llevará una chaqueta para protegerse, sin embargo el joven creyó que su madre exageraba.

En vez de quedarse en casa para no mojarse él decidió salir sin ningún tipo de precaución, no llevó impermeable, paraguas o la chaqueta que su mamá le sugirió para que se protegiera de la lluvia y no se mojara.

En el video viral de Tik Tok se puede observar cómo el joven baja de su vehículo mientras graba un video explicando lo que le dijo su madre, sin embargo lo hace en un tono bastante burlesco.

“Me dice mi mamá ‘que te lleves una chaqueta, te vas a estar mojando’”

Se burló y casi le cae un rayo

Así mientras camina para entrar a su casa continúa hablando y burlándose, asegurando que la lluvia es solamente agua y que nada podría pasar

“Es agua de lluvia no va a pasar nada ¿qué es lo peor que puede pasar?”

Es justo en ese momento y de forma totalmente inesperada que un rayo cae muy cerca de donde se encontraba el joven, él se asusta y termina incluso arrojando el celular al piso, finalmente el joven recoge el teléfono e interrumpe la grabación.

Afortunadamente a pesar de lo cerca que cayó el rayo rl joven resultó ileso, sin embargo se llevó un gran susto el cual seguramente servirá para que la próxima vez obedezca a su madre y en vez de salir permanezca en casa.

Este video viral compartido en Tik Tok logró hacer reír a los internautas, quienes se burlaron de el joven l luego que no obedeciera a su madre y terminara completamente asustado.