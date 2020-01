VÍDEO VIRAL: Niño vomita al oír cantar a su mamá ¡Increíble!

Una mamá o como le denominan últimamente una “madre luchona” se convirtió en viral luego de que en plena melodía su hijo o “la bendición” no aguantó las náuseas por lo que tuvo que vomitar entre sus manos, causando la burlas de todos los internautas convirtiéndolo en viral, compartiéndolo y reaccionado al momento.

En el videoclip de 57 segundos se le puede ver a la mamá cantando la canción de Pilar Montenegro con el tema “Quítame ese hombre” un éxito del 2008, quien lo cantaba a todo pulmón, pero, también se le veía a la criatura con una cara de “pocos amigos” por lo que desde el principio algunos cibernautas acertaron que algo andaba mal con el pequeño y afectivamente eso pasó.

El bebé no aguantó más

El niño y su reacción

CHÉCATE NUESTRO CONTENIDO EN LO VIRAL

Mientras los caballeros no le quitaban los ojos a la guapa madre, sucedió lo “épico”, en el coro de canción el bebé vomitó, por lo que la madre tuvo que reaccionar con un gesto de desagrado y tuvo que limpiarlo, seguramente todos los usuarios que reprodujeron el video empezaron a soltar de carcajadas por el momento desagradable que pasó esta joven mamá al ver a su hijo que no le gustó la canción.

Los memes que se hicieron al momento

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Finge ser Justin Bieber y le pagan fiesta de más de 100 mil pesos

No sabemos si vomitó porque no le gustó la melodía o porque tomó mucha leche, aunque lo más sensato es la segunda opción, pero no me dejarán mentir que fue uno de los más videos más divertidos de la semana, lo que no fue el blanco de burlas por los gestos del bebé al tener una cara de desagrado, muchos imaginarían que el primogénito estaba apenas levantándose de su siesta.

Alguien que llame al DIF, por favor. pic.twitter.com/RNcStBKHfX — El Robin (@_elrobyn) January 24, 2020

El vídeo hasta el momento lleva más de 300mil reproducciones, más de 2mil retweets y más de 7mil reacciones, uno de los videos más divertidos para este 2020.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana