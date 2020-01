VIDEO VIRAL: Niño le canta a su hermanito con Síndrome de Down

Una hermosa escena ha conmovido las redes sociales ya que en un tierno video viral se puede observar a un niño de aproximados siete años cantandole de una manera tierna a su hermanito que tiene Sindrome de Down. En las imagenes se puede observar el delicado momento ya que el niño toma en sus brazos al bebé y con mucho cuidado lo carga y le canta.

La canción que el infante le canta a su hermanito se llama 10,000 hours y tiene una dulce letra, además que la madre afirmó que se la cantaba desde que el bebé estaba en su pancita lo cual hace aún más conmovedor el hecho que se la cante ahora que ya ha nacido.

Otro de los factores que han hecho esta historia tan conmovedora es que cuando Tripp nació, tuvo que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) debido a unas complicaciones, pero su hermano Rayce asistió a visitarle diariamente, acompañado por sus padres.

Letra de la canción en español:

"Pasaría diez mil horas y diez mil más, si eso es lo que se necesita para aprender ese dulce corazón tuyo, y tal vez nunca llegue allí, pero voy a intentar, si son diez mil horas o el resto de mi vida te amaré".

Por otra parte la madre de los niños declaró que desde el primer día que Tripp estuvo en casa, Rayce llegaba entusiadmado del colegio y le contaba emocionado a su hermanito bebé cómo había estado su día.

No cabe duda que el amor de hermanos es algo hermoso y que no se puede explicar y en este video pudimos observarlo de una manera muy tierna, un niño de seis años y su hermanito bebé con síndrome de Down, es una de las más conmovedoras que hemos podido ver en redes sociales hasta el momento.

Video aquí:

