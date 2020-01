VÍDEO VIRAL: Niño hace drama que termina con final feliz

Uno de los videos más vistos de la red en los últimos días y que compartieron varios usuarios de twitter fue el que veremos a continuación, en donde un niño simplemente no pudo contener el llanto al ver que se encontraba en lo más profundo del mar, sin embargo, quedó solo en un susto, ya que se trataba de una broma que su familia le planeo.

Los familiares del pequeño lo llevaron a lo más profundo del mar, en donde se encontraba un lazo pues lógicamente el niño intuyo que algo andaba mal y que se encontraba en una zona profunda, por lo que fue forzado a que se agarrara de la cuerda luego de que su hermana lo había dejado solo, es ahí donde empezó el llanto del infante.

El susto se prolongó a llanto

El niño a quien no pudimos encontrar su nombre, de igual manera se desconoce las playas en la que se realizó el vídeo, empezó a llorar despavoridamente pensando que eran las últimas horas de su vida, pero rápidamente su mamá al ver que el pequeño lloraba descontroladamente acudió a revelarle la verdad, al agarrar sus piernas y bajarlos a tierra firme el niño comprendió que era parte de una broma.

Hay quienes no dudaron en sacarle provecho a la situación e hicieron memes, con frases como “cuando me ilusiono rápidamente” “Cuando mi mamá me engaña que si existe el amor” “Yo en el trabajo, en el amor, en la vida en todo” e infinidades de frases, que no me dejarán mentir que el videoclip viral es sumamente chistoso, al ver la reacción del niño.

Hice toro este llanto por nara, literalmente. pic.twitter.com/lhIzkleqZL — Rosni (@rpintosa_) January 24, 2020

Hasta el momento es uno de los vídeos más reproducidos de la red, con más de 290mil reproducciones, más de 800 reacciones y 174 retweets, uno de las reacciones virales que quedarán marcadas en la mente de los creativos de los memes.

