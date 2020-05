VIDEO VIRAL: Niña se enfada y regaña a su mamá por no respetar la cuarentena

Niña se enfada y regaña a su mamá por no respetar la cuarentena

Una niña enterneció en las redes sociales por regañar a su mamá, que quería salir a pasear en medio de la cuarentena ocasionada por el coronavirus Covid-19. Las curiosas imágenes fueron compartidas a través de un video viral de Twitter, mismas que rápidamente se volvieron tendencia.

España fue uno de los países más azotados por el coronavirus, ahora los ciudadanos ya salen a pasear, aunque con todas las medidas necesarias, esta mujer no pudo hacer lo mismo, pues su pequeña hija la regañó. Como era de esperarse la escena se ganó a miles de usuarios en las redes.

De la manera más tierna la pequeña sugiere a su mamá que deben quedarse en casa porque "afuera está el virus" se le escucha decir en un video que enterneció las redes sociales. El clip se volvió tan popular que rápidamente emigró a otras redes sociales como Facebook y YouTube.

En el video viral se puede escuchar a la mujer invitando a la pequeña para salir a tomar un poco de aire, pero con una tierna reacción la menor le indicó que no deben salir: “Que me quiero ir a la calle, vámonos a la calle”, dice la mujer a lo que ella tiernamente respondió: "Que no, que hay viruuuuus".

La niña más responsable de la cuarentena

Luego de insistirle ir a la playa o al parque la pequeña también se negó por la misma razón, y al preguntar “¿Entonces dónde nos quedamos?”, la menor respondió tajantemente: “A la casa”. La tierna escena se convirtió en una de las más reproducidas en las últimas horas, principalmente en Twitter.

El video viral de la niña fue publicado originalmente en Twitter, actualmente cuenta con 150.000 reproducciones y poco más de 5.000 comentarios. Por su parte los internautas se manifestaron a través de los comentarios, en donde aplaudieron lo responsable y tierna que fue la niña.