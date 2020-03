VIDEO VIRAL: Niña graba Tik Tok y a su hermana la ataca un gallo

Tik Tok se ha convertido en una de las plataformas de videos más populares de las redes sociales, pues en más de un ocasión videos salidos de esta app se han vuelto virales, especialmente los challenges y las batallas de gallos.

Actualmente el #SafaeraChallenge es el reto que domina las redes, aunque también los usuarios imitan otros retos que están circulando, como lo fue el #ChampetaChallenge de Shakira, que rompió las redes.

Una chica quiso hacer un reto de baile con una canción de Shakira, y todo iba excelente, hasta que un malévolo gallo apareció para arruinarle su video de Tik Tok y su hermana pagó el precio.

Gallo ataca a niña mientras su hermana graba un Tik Tok

En este nuevo video viral podemos ver a un chica haciendo un reto de baile con la canción ‘Hips don’t lie’ de Shakira, mientras en el fondo se puede ver a su hermana pequeña jugando sin preocupaciones.

Justo en el momento del beat más poderoso de la canción, un gallo apareció de la nada y se le fue encima a su hermana menor, dándole severos picotazos que incluso la tiraron al suelo, por lo que al notarlo, la chica perdió la concentración y fue a ayudar a su hermanita.

Por supuesto el video se hizo viral en redes en cuestión de horas, aunque no por el talento de baile de la chica, sino por el enorme fail que el gallo protagonizó y que fue lo más divertido del video.

El gallo resultó ser más famoso en Tik Tok

Típico te pones a grabar un tiktok y un gallo ataca a tu hermana pic.twitter.com/umDWg5ERqV — ���������������� (@franbade_) March 10, 2020

Aunque trató de remediar el tremendo oso que hizo, todo quedó grabado para la posteridad en el video, el cual fue viralizado de forma exagerada a través de twitter, donde miles de usuarios no podían contener sus risas.

Cabe mencionar que aunque el ataque pareció bastante peligroso la pequeña niña no recibió heridas serias, pero el enorme susto que pasó no se le olvidará muy pronto, por lo que ahora los gallos no son su animal favorito.