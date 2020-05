VIDEO VIRAL: Nike incita a las personas a luchar contra el racismo

Nike incita a las personas a que no solo reconozcan el racismo que existe en Estados Unidos hoy en día, sino que tomen una posición firme en contra de él.

El nuevo video viral de Nike hablando del racismo

El viernes, la compañía de ropa deportiva lanzó un nuevo anuncio poderoso, titulado "Por una vez, no lo hagas". El anuncio aparece días después de que el video viral de George Floyd, un hombre negro, murió cuando el oficial de policía blanco de Minneapolis, Derek Chauvin, presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos.

VIDEO VIRAL Nike incita a las personas a luchar contra el racismo

Desde la muerte de Floyd el 25 de mayo, personas en todo el país han estado protestando contra el racismo y la brutalidad policial. Ahora, Nike, una marca que no ha sido ajena en los últimos años a hablar en contra de la injusticia, les está haciendo saber a todos exactamente cuál es su postura sobre el tema de la raza en Estados Unidos.

Mientras suena la música de piano, el anuncio de un minuto muestra texto blanco cambiante sobre un fondo negro. El anuncio comienza con un giro aleccionador sobre el eslogan de la compañía, "Solo hazlo".

"Por una vez, no lo hagas. No finjas que no hay problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes", dice el anuncio. "No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te sientes y calles. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio ".

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

El anuncio más reciente también se compartió junto con el hashtag, #UntilWeAllWin, que es el llamado de Nike para la igualdad. El hashtag ha aparecido en campañas anteriores, y la frase "Hasta que todos ganemos" está asociada con la serie Common Thread de Nike , una serie de videos creada en colaboración con Uninterrupted que trabaja para compartir historias de atletas de color.

Nike se puso de pie notablemente para condenar el racismo y la brutalidad policial en 2018 al hacer de Colin Kaepernick una cara de la campaña "Just Do It" . El ex quarterback fue expulsado de la NFL en 2016 después de que comenzó a arrodillarse durante el Himno Nacional en protesta por la brutalidad policial y el racismo en los Estados Unidos. "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo".

Nike también describió su compromiso con la igualdad en detalle en su sitio web , para aquellos que estén interesados en aprender más.

Te puede interesar: Tenis Nike con agua bendita, inspirados en Cristo y valen 3 mil dólares

No es frecuente que una marca pueda evaluar con éxito problemas serios y hacer contribuciones valiosas a las narrativas que los rodean, pero Nike continúa ofreciendo anuncios contundentes, reveladores y sin sentido que claramente resuenan en las personas.