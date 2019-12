VIDEO VIRAL: Mujeres DISCRIMINAN a pareja homosexual en plaza comercial

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra a dos mujeres que cometieron un acto de discriminación contra una pareja de hombres homosexuales mientras estos se daban muestras de cariño en una plaza comercial de Tijuana.

Según se sabe, la pareja se besaba en el interior de la Macroplaza, lo cual provocó que este par de mujeres desataran su furia en contra de ellos. Una joven grabó con su celular el video viral en el que se escucha la discusión que estas dos mujeres tienen con la joven y otras personas.

"Inapropiado para los niños"

Una de las mujeres, que supuestamente fue la que discriminó a los jóvenes homosexuales que se estaban besando, argumenta que lo que los hombres estaban haciendo estaba mal porque era algo inapropiado para los niños.

La primera mujer fue quien presuntamente discriminó a la pareja homosexual en una plaza de Tijuana

“Tengo derecho de defender que los niños no vean cosas que no están bien”, dice la mujer a regañadientes mientras la joven que la graba en video le pregunta qué es lo que no está bien.

Según puede verse en las imágenes que ya se han hecho virales, la joven le manifiesta a la primera mujer que en caso de no querer que sus hijos vean a dos hombres besándose, es ella quien puede retirarse de la plaza, sin molestar ni ofender a nadie más.

Se hizo a la ofendida

Cuando la jovencita le dice esto, la mujer, indignada, le responde “es que tú me estás ofendiendo a mí, ¿no te das cuenta? No los estoy ofendiendo, les estoy diciendo con amabilidad que se vayan a otro lugar”.

La segunda mujer excusó su acto de discriminación diciendo que en Tijuana todos discriminan

"Debería ser ilegal"... así defendió su agresión a una pareja LGBT+ ��

Amiga que los defendiste: ¡muchas gracias! �� pic.twitter.com/X9ikqYMKUW — Homosensual ��️‍�� (@SoyHomosensual) December 1, 2019

En ese momento, otra mujer interviene en la discusión, y niega que la relación sentimental entre dos hombres sea algo natural. “Cómo va a ser natural, esta es una muchacha, este es un muchacho. Esos son dos hombres”, dice la segunda mujer. El video viral ya ha acumulado 12 mil reproducciones.

