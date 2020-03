VIDEO VIRAL: Mujer sube escaleras en auto y le aplasta la pierna a un joven

Todos hemos sido testigos o estado involucrados en un accidente de tránsito, donde tanto hombres como mujeres demuestran su nula habilidad al volante, causando accidentes que incluso llegan a lo ridículo.

En más de una ocasión hemos visto videos virales sobre accidentes de auto, donde ya sea que conducen a exceso de velocidad o realizan maniobras que no deben, subiéndose incluso a las escaleras en sus automóviles.

Ahora te contaremos la historia de este nuevo video viral, donde un chico casi pierde una pierna a causa de una mujer que le dio por estacionar su auto sobre unas escaleras.

Mujer atropella a joven con su coche y le aplasta las piernas

En este nuevo video viral podemos ver a un chico que está tranquilamente sentado en las escaleras de un edificio, aunque probablemente no debió hacerlo, pues las escaleras no son para usarse como asientos, pero al no estar prohibido tampoco es ilegal.

Todo iba bien hasta que de repente una mujer llegó a bordo de su automóvil, y procedió a estacionarse, aunque extrañamente había mucho espacio, ella prefirió ‘parkear’ su coche sobre las escaleras, dejando su coche sobre una de las piernas del joven.

Aparentemente la mujer no vio al joven aunque tenía mucha distancia y le aplastó una de sus piernas, por lo que el joven grabó el momento mientras iniciaban una acalorada y grosera discusión.

“¿Te puedes echar para atrás?, ¿Puedes dejar de hacer mamadas?”

Esta fue parte de la frases que el joven le gritó a la mujer por aplastarle una de sus piernas, pues la mujer replicó que las escaleras no son para sentarse, mientras que el joven enfurecía más pues tampoco eran para estacionarse.

Tras varios segundos de una acalorada discusión la mujer movió su automóvil y el chico finalmente pudo liberar su pierna, aunque probablemente no pueda correr en los próximos días pues puede que si haya sufrido alguna lesión.