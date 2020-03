VIDEO VIRAL: Mujer revela cuál es la cura para el coronavirus ¿Con cerveza?

El video viral de una mujer española ha causado revuelo luego de que bromeara sobre la cura del coronavirus con cerveza.

Un vídeo viral en el que una mujer sevillana que asegura que Andalucía se librará del Covid-19 gracias a la cerveza. La frase ¿Cruzcampo o muerte? se ha convertido en lo más comentado en Twitter en las últimas horas en España. A pesar de la situación del país español el buen humor sigue presente entre los ciudadanos.

La crisis provocada por el coronavirus en España sigue dejando datos alarmantes en lo que a casos diagnosticados se refiere. Más de 2.000 personas han dado positivo en una enfermedad que puede paralizar Madrid en los próximos días, incluso los eventos masivos han sido pospuestos o cancelados.

Mujer revela cuál es la cura para el coronavirus ¿Con cerveza?

La red social se ha llenado de personas compartiendo el divertido vídeo de una ciudadana en el que aseguraba que “vamos a morir todo el mundo, pero comprando en el Mercadona”. La protagonista del vídeo viral aseguraba que todo lo que está pasando en las últimas horas es una exageración y que el gobierno solo está tratando de asustar a la gente de España.

La mujer se refiere a las imágenes de supermercados atestados tras la suspensión de las clases en la Comunidad de Madrid, La Rioja y algunas zonas del País Vasco. Todo el vídeo transcurre mientras camina, por lo que en un momento dado bromea con la posibilidad de que un coche la atropelle y la mate antes que el coronavirus (Covid-19).

1.024 en Madrid (31 muertos)

225 en País Vasco (7 muertos)

185 en La Rioja (1 muerto)

156 en Cataluña (4 muertos)

90 en Andalucía



Y os preguntais Muerte o @Cruzcampo ?



Seguir bebiendo Miau de gato pic.twitter.com/jxn9HLc7nm — Villa Rueda (@jesusvillarreal) March 11, 2020

La mujer toma el coronavirus con humor

“No me va a matar el corona y me va a matar un coche”, dice con mucho humor. A pesar de las malas noticias, sigue invitando a la calma asegurando que “aquí no va a pasar ‘na’, igual que pasa con todo”, pero lo que nadie puede esperar es su explicación para estar fuera de peligro del coronavirus.

Me acaban de pasar esto por wasap. pic.twitter.com/QgAamrk6BA — Pente I, el Chillíos ������ (@soypente) March 11, 2020

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Así se deshacen de los muertos por coronavirus en China

Pero, sin duda, la frase de la que todo el mundo habla se puede escuchar al final del video viral. “Todo el mundo a beber Cruzcampo. El que no le guste la Cruzcampo que se aguante. ¿Qué quieres, muerte?, pues Cruzcampo”, se respondía ella misma. Sin duda el coronavirus no le asusta en lo mínimo a esta mujer.