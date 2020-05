VIDEO VIRAL: Mujer protagoniza la detención más surrealista de la cuarentena

Mujer protagoniza la detención más surrealista de la cuarentena

El pasado 4 de mayo se celebró el día mundial de Star Wars; sin embargo, este año no pudo celebrarse como se quería debido a la cuarentena. Aun así, algunos fanáticos decidieron salir a las calles para demostrar su amor a una de las sagas más icónicas de todos los tiempos.

Una mujer decidió celebrar el día de Star Wars disfrazándose de uno de los tantos personajes de esta icónica saga, sin embargo, la mujer terminó convirtiéndose en la protagonista de un video viral al ser partícipe de la detención más surrealista de la cuarentena.

La mujer de nombre, Ashley, sufrió este momento incómodo debido a que los oficiales que la arrestaron desconocían que el arma era de juguete y solamente lo utilizaba para complementar su disfraz de Star Wars. Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia entre los internautas.

Esto ocurrió luego de que la fémina decidió salir a tomarse unas fotos con su vestuario en el estacionamiento de un restaurante donde ella trabaja, el lugar se llama 'Coco Vanilla Galactic Cantina', el cual se caracteriza por ser un lugar donde los seguidores de las películas de George Lucas se reúnen.

De manera inesperada los elementos policiales le pidieron a Ashley que se arrojara al suelo y aunque ella intentaba explicarles a los agentes que el arma no era de verdad, ellos no le prestaban atención. Finalmente fue sometida por los oficiales quienes no prestaron atención a su explicación.

Afortunadamente la mujer pudo explicar todo en la comisaría y logró salir en libertad. La mujer terminó convirtiéndose en la protagonista de la detención más surrealista de las redes, y en una heroína para los amantes de Star Wars al presumir su disfraz de cuarentena en un video viral.