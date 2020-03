VÍDEO VIRAL: Mujer ordena pizza al 911 para denunciar agresión.

Fueron miles las mujeres que el pasado 8 de marzo tomaron las calles de la Ciudad de México para protestar con el fin de exigir justicia y un alto a la violencia de género.

Gracias a este tipo de acciones y a través de la presión ejercida por el movimiento feminista en la capital del país, fue logrado que el gobierno de Claudia Sheinbaum emitiera una Alerta de Violencia contra la Mujer.

Entre 10 y nueve mujeres son asesinadas cada día en México acorde a datos de la ONU. Solo de enero a octubre de 2019 fueron registrados 833 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mujer ordena pizza al 911 para denunciar agresión

Asimismo, acorde con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), la violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o ex-esposos contra las mujeres en México es “severa y muy severa” en 64% de los casos.

Trasciende señalar que el 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado por parte de sus parejas, agresiones de mayor daño físico, que van desde los jalones o empujones, hasta los golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento e incluso agresiones con armas de fuego y abusos sexuales.

A raíz de la problemática que enfrentan miles de mujeres en el país, surgió un video en la red social de TikTok, donde la protagonista simula ser una víctima de violencia contra la mujer.

Compartido por la usuaria @tygofe_gucci a través de TikTok, el video que se ha hecho viral muestra una conversación entre una mujer violentada y una operadora del 911, dentro de los fuertes diálogos ejemplificados en el video se dice:

"911, ¿Cuál es su emergencia?"

"Hola, me gustaría ordenar una pizza"

"Señorita usted ha contactado la línea de emergencia"

"Lo sé, me podría decir el menú por favor"

"Señorita, ¿está usted bien?"

"No, la calle es Maple 194."

"Señorita ¿hay una persona con usted de la que no pueda hablar?"

"Si, voy a querer una pizza de pepperoni, por favor, ¿cuánto tiempo tardan en llegar?"

"Señorita, estamos mandando una unidad hacia su casa, ¿usted puede esperar en la línea?

"No gracias, no tarden por favor, dejaré la luz encendida"

En el clip de corta duración, se puede observar a una mujer aparentemente abusada físicamente haciendo una llamada al número de emergencia 911 para reportar que ha sido víctima de violencia.