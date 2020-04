VIDEO VIRAL: Mujer exhibe a vecino en TikTok por ver porno a todo volumen.

Una mujer que ha tenido que escuchar a su vecino mirar porno en alto volumen durante años y finalmente ha decidido que ya es suficiente y se grabó en TikTok enfrentándose hilarantemente con él.

Gina Martin ha tenido que soportar escuchar a su vecino mirar pornografía extremadamente ruidosa durante más de dos años y finalmente decidió que no podía soportarlo más después de intentar con frecuencia dialogar con él y que éste la rechazara.

En 2018, Gina comenzó a documentar la terrible experiencia en TikTok para que la gente pudiera entender su sufrimiento y, por el ruido, queda claro que su vecino definitivamente está viendo porno.

La joven a menudo no podía dormir por culpa de su vecino, ya que una grabación muestra que está viendo pornografía a un volumen increíblemente fuerte a las 11:25 p.m.

Finalmente, Gina pierde la paciencia y sale al jardín y grita: "¡Apaga tu porno!"

Desafortunadamente, sus gritos no tienen éxito ya que él no parece escuchar, probablemente porque está viendo pornografía a gran volumen, y es fácil intuir lo demás.

Entonces, el 31 de marzo, Gina decidió hacer el audaz movimiento de golpear la ventana de su vecino con una escoba, con la esperanza de enfrentarlo de una vez por todas.

En el video viral, el vecino sale y Gina dice: "Hola, ¿puedes apagar tu pornografía ya que hay niños que pueden escucharla todos los días". Inicialmente, el hombre no parece escucharla, así que Gina continúa protestando hasta que dice: "Está bien, está bien". El hombre luego entra nuevamente a su casa, presuntamente avergonzado.

Gina publicó la confrontación en TikTok y luego se compartió en Twitter. Ella defendió confrontar al vecino en persona y explicó que le había dejado una nota en el pasado y que la policía incluso había estado involucrada, habiéndole advertido al hombre no subir el volumen tan alto.

Ella escribió: “Antes de que vengan los expertos: dejamos una nota en 2018, hablamos con él, la policía lo advirtió. Clavó la puerta trasera porque no le caíamos bien. No es un buen vecino. No me digas lo que "debí haber hecho": no vives al lado de él y no puedo dormir por el idiota".

VIDEO AQUÍ:

FINALLY CONFRONTED OUR NEIGHBOUR WHO WATCHES LOUD PORN ALL DAY pic.twitter.com/jtSiLmeef7 — Gina Martin is staying indoors indefinitely (@ginamartinuk) March 31, 2020

Sin embargo, luego de que el video se hiciera viral, Gina no ha compartido si ha tenido éxito o no en una noche de sueño tranquilo desde la confrontación, pero esperemos que haya sido un éxito.