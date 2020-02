VIDEO VIRAL: Mujer enseña a “millennials” a lavar trastes y explota las redes

Una mujer logró hacer reír a miles de internautas, principalmente a las personas mayores que vieron el video viral, pues la mujer prácticamente se burla de los “millennials” y les enseña cómo lavar trastes.

Si lo tuyo no es la limpieza y hacer los quehaceres de la casa no se te da, no te preocupes, pues con el tutorial de esta mujer seguramente te convertirás en todo un experto lavando trastes, asi que quedate atento de este video viral y miralo hasta el final.

Aunque parezca una broma la mujer en verdad se tomó la molestia de grabar un video para aquellas personas que no saben lavar trastes, pues paso a paso y de manera detallada te indica lo que debes de hacer para tener unos trastes relucientes.

La mujer enseñó a los "millenials"

La mujer asegura que ella comprende a los “millennials” y que no los culpa por no saber como lavar trastes, por ello en vez de juzgar a esta generación optó mejor por enseñar como hacer los deberes.

“Yo se que ustedes no tuvieron la culpa nacer en esta época y que les haya tocado vivir en un mundo diferente al que me toco a mi por eso les voya a enseñar”.

La mujer inicia diciéndonos cómo hacer la preparación para el agua de jabón, incluso nos indica dónde podemos comprar casa uno de los artículos que usaremos, tal como el detergente y la fibra.

El videoturorial se hizo viral

Posteriormente la mujer sumerge la esponja dentro del detergente y procede a tomar un plato, el cual lava cuidadosamente, asegurando que la forma correcta para hacerlo es en círculos, pero eso no es todo pues además en el video viral enseña cómo enjuagarlos y como colocarlos en un escurridor.

La amable mujer termina el tutorial del video viral asegurando que debemos de aprender una cosa a la vez, por lo que se especula que también enseñará a la generación “millennial” a realizar otros deberes.

