VIDEO VIRAL: Mujer en Instagram revela truco para cortar uñas a los perros.

No es novedad señalar que a ningún perro le gusta que le corten las uñas pues los perritos son felices con sus garritas no importa cómo es que las traigan, sin embargo, una usuaria de Instagram decidió compartir el secreto para que esa tarea no sea complicada.

Y es que en la mayoría de las ocasiones cortar las uñas de cualquier perro es una terrible situación, pues esta acción deja a más de uno agotado y sobre todo arañado por la terquedad que suelen tener los perros al momento del aseo.

Afortunadamente, una mujer decidió revelar el truco que emplea para que su perro se esté quieto cada vez que es tiempo de cortarle las uñas nuevamente al perrito. Su recomendación se hizo viral en Instagram inicialmente y luego en las demás redes sociales.

Truco para cortar las uñas a los perros es revelado en Instagram

La mujer en cuestión lleva el nombre de Lindsey Shelton, una enfermera de la UCI de Pismo Beach, California, ha mostrado a los dueños de perros alrededor del muno la forma más efectiva para mantener a los perritos ocupados mientras la tarea es efectuada, y a decir verdad, es sumamente ingeniosa.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, Lindsey aparece untando mantequilla de maní en su frente, la cual había cubierto previamente con plástico para evitar que la mantequilla cayera en su cabello y terminara por hacer un batidillo.

La joven de 27 años luce arrodillada frente a su perro llamado Schmidt en el video viral compartido en Instagram. Y se puede observar que Lindsey alienta al perrito a lamer la mantequilla de maní untada en el plástico de su frente, cosa que Schmidt hace como todo un profesional y se mantiene entretenido mientras lame a su dueña.

Es entonces cuando Lindsey toma ventaja de la situación y aprovecha la distracción de su perro para poderle cortar las uñas en paz. Esta solución nunca antes registrada en video tomo a los internautas por sorpresa y más de uno comentó en el video viral que pondría en práctica la técnica enseñada por la mujer.

VIDEO AQUÍ:

Sin embargo, en todo caso que pretendas probar el consejo que ha sugerido Lindsay, deberás encontrar una mantequilla de maní que tu perro disfrute y tampoco le haga daño pues existen algunas marcas y productos que resultan ser sumamente tóxicos para los caninos.

Con información de gatitosyperritoschidos.com