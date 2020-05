VIDEO VIRAL: Mujer comparte el patio con dos tigres de Bengala y son hermosos

Cuando se trata de criaturas majestuosas, todos estos gatos salvajes se cruzan por la mente. Desde el temible león al poderoso tigre de bengala; o el guepardo rápido o el delicado leopardo. Sabemos que no es demasiado sabio estar cerca de estos felinos gigantes, pues bueno, ¡esta mujer en Florida dice todo lo contrario!

VIDEO VIRAL: Mujer comparte el patio con dos tigres de Bengala y son hermosos

Mientras que la mayoría de nosotros usamos el jardín para relajarse, Janice Haley en Florida, decidió convertir su patio de recreo para sus queridos tigres de Bengala.

Pero a pesar de que Janda pesa más de 400 lb y Sabre alrededor de 600 lb, la mujer de 57 años dice que no son más que gigantes gentiles y que les encanta jugar y abrazarse como cualquier otro gatito. "En lo que a ellos respecta, soy mami", dijo Janice. "Me frotan en la cara, me dejan besarlos en la nariz".

Janice siempre amó a los grandes felinos salvajes, y podemos darnos cuenta ya que desde 1995 dejó su trabajo y comenzó a cuidar animales salvajes, incluidos tigres, leones o leopardos. En 2002 conoció a Janda y cinco años más tarde consiguió a Saber, que solo tenía dos semanas en ese entonces.

La mujer acepta que ningún animal salvaje debe mantenerse en cautiverio. Sin embargo, en alguna situación no hay otra opción, ya que no sobrevivirán en la naturaleza. "No es el lugar ideal para un tigre, en una jaula", dijo Janice a Bored Panda.

"Pero en este momento, en la naturaleza, ya no hay mucha esperanza para ellos, y si no quedan algunos en jaulas, no quedará nada en un par de años a partir de ahora ".