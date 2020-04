VIDEO VIRAL: Mujer casi se arranca la cara por usar mascarilla chafa

Dicen que el comprar cosas baratas aveces te puede salir más caro de lo que tenías planeado. Indagando en Internet y para ser más exactos en la red social de twitter, nos encontramos un desagradable video viral, y decimos desagradable por que la mujer que lo grabó realmente sufrió mucho, a nosotros solo nos dio risa.

Sabemos que te encanta reírte de los demás pero no que se rían de ti, pero en esta ocasión puedes aprovechar ya que la mujer del video viral pasó un rato desagradable que jamás va a querer volver a vivir, y es que en el material compartido en Twitter por el usuario @El_pinche_norte nos dejo ver como esta señora no tenía idea de lo que se había puesto en la cara.

Con casi media cara la mujer graba y comienza a maldecir al mundo: "¿Qué madre es esta que me puse?, ¿Quiero saber quien me regalo esta mascarilla?, pero no inventen ¡nooo! me voy a quedar sin pinche cara", todo esto viéndose frente a un espejo y quejandose.

Las maldiciones siguieron: "¿Se podrá lavar esta madre? ¡ya me estoy quedando ciega!", de repnte agarra la crema y comienza a leer: "revitaliza tu aura y brilla tu aura con esta mascarilla desplegable holográfica inspirada en metales", a lo que la mujer responde: "¡No manches que pinche brilla con tu aura".

Jajaja ya no les queremos quitar más su tiempo y mejor observen el video viral el cual está circulando por Twitter.

"Dando consejos y ahí voy de pendeja" jajaja palabras de ella!!! pic.twitter.com/2JitA4JUJY — Un Pinche Norteñon (@El_pinche_norte) April 3, 2020

Esta mujer no sabía en lo que se había metido hasta que le paso lo que le paso, y como dijimos en un principio es mejor gastar un poco más aunque salga "más caro" pero al final sabrás que adquiriste algo de calidad y no una cosa totalmente chafa, que a la larga te costara más de lo que pagaste.