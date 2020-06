VIDEO VIRAL: Mujer acróbata practica los trucos más difíciles para Instagram

Una mujer acrobata ha logrado pasar el tiempo de esta cuarentena y mejorar sus habilidades durante el encierro practicando sus hazañas que desafían la gravedad en su casa en Las Vegas, el video viral es uno de los tantos que comparte en la red social de Instagram.

El video viral de la mujer acrobata

Dado que los artistas de todo el mundo han sido marginados, con los espectáculos de circos por las preocupaciones de COVID-19, Aleksandra Kiedrowicz ha estado publicando sus trucos en las redes sociales para sus fanáticos.

En un montaje impresionante , la joven de 25 años realiza su rutina de alto vuelo utilizando de todo, desde autos hasta tazas de té. En una toma, se puede ver a la ganadora de la Temporada 8 de “Poland's Got Talent” preparándose una taza de café usando solo sus pies mientras está retorcida en el mostrador en una posición incómoda de cangrejo.

Otro muestra a Kiedrowicz, conocido en las redes sociales como Flexy Alex, haciendo divisiones entre un automóvil estacionado y uno que conduce en reversa, como el equivalente moderno del estante. Huelga decir que las masas de las redes sociales han estado aplaudiendo las improvisadas exhibiciones del acróbata.

"Podría ver esto durante días", comentó un fan en un video de Instagram de Kiedrowicz rompiendo una rutina de flexión de la columna vertebral en la parte superior de un automóvil. "¡Oh Dios mío! ¡Me enfermaría! dijo otro de un clip de ella girando mientras colgaba precariamente de las cadenas unidas a su techo.

Este no es el primer rodeo del artista, el circo. Kiedrowicz ha alardeado de sus acrobacias para lugares como Cirque Paris y el prestigioso espectáculo "Alis" de Le Cirque: los mejores artistas del mundo, según su página de Facebook.

También apareció en "America's Got Talent" y su contraparte británica como la mitad de un dúo que lanza cuchillos con su ahora prometido, Alfredo Silva, informa The Sun. Por supuesto, Kiedrowicz no es el único video entretenido de trabajo desde casa. La bailarina Conor McKenzie se volvió viral en abril después de realizar un elaborado desfile mientras vestía solo una manta.