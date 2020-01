VIDEO VIRAL: Mono es captado comiéndose a una iguana ¡VIVA!

Los monos son de las criaturas más adorables que existen, pues su tamaño tan pequeño y su increíble parecido a un niño los han convertido en las mascotas preferidas de muchas personas.

Al hablar de un mono, un simio o un primate lo primero que se nos viene a la mente es a uno de estos animales comiéndose un plátano o cualquier otra fruta, pues como sabemos, estos animales tienen una dieta principalmente basada en vegetales.

Después de esta breve explicación, ahora te mostramos que los monos no son tan adorables como parecen, pues incluso pueden llegar a ser peligrosos, e incluso convertirse en unos despiadados depredadores, como lo hizo este peculiar primate.

Mono capuchino se vuelve carnívoro

VIDEO VIRAL: Mono es captado comiéndose a una iguana ¡VIVA!

Estos monos tienen un aspecto muy peculiar, pues como su nombre lo indica, su pelaje blanco de los hombros a la cabeza los asimila con los frailes capuchinos, por lo que de ahí viene su nombre.

Debido a su adorable aspecto, nadie se esperaría que estos animales puedan ser tan sanguinarios, pero uno de ellos probó que pueden ser más peligrosos que un león y más despiadados que una hiena.

Un mono capuchino fue captado mientras disfrutaba de su almuerzo sobre un árbol, pero a diferencia de lo que conocemos, no estaba deleitándose con un plátano, sino con la pierna de un animal, ¡completamente vivo!.

Se comió a una iguana viva

VIDEO VIRAL: Mono es captado comiéndose a una iguana ¡VIVA!

En el video podemos ver mono capuchino devorando ferozmente a una desafortunada iguana, a quien le arrancó la pierna para comérsela, mientras el reptil permanece inerte sin poder hacer nada al respecto.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: ¡QUE MIEDO! mono usa Instagram como cualquier otra persona

No hay que mencionar que el video se hizo viral en cuestión de horas, pues hasta el momento no se sabía que estos animales realizaran estas practicas, y a juzgar por la actitud del mono, esta no era la primera vez que se comía a otro animal.

MIRA EL IMPACTANTE VIDEO VIRAL

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana