VIDEO VIRAL: Modelo en cuarentena comparte sexy rutina de ejercicios.

La modelo de acondicionamiento físico Rachel Dillon ha revelado una rutina de ejercicios "sin gimnasio" en Instagram, y se ha vuelto viral pues solo requiere artículos para el hogar que encontrarás repartidos por toda tu casa.

Debido a la pandemia de coronavirus que ha obligado al mundo a estar en cuarentena, a muchos les queda poco que hacer. Aunque es posible que no podamos salir y disfrutar de la vida, este podría ser un buen momento para trabajar en ese cuerpo de verano que muchos desean y pocos se atreven a obtener.

Y si eres de los que les preocupa no tener el equipo de gimnasio adecuado en casa, o si no tienes ninguno, entonces la modelo fitness Rachel Dillon ha encontrado la respuesta a tus pretextos para no ejercitarte durante esta cuarentena.

Rutina de ejercicios fue compartida en Instagram por sexy modelo

La entrenadora fitness, que está detrás de la marca de transformación Bodies by Rachel, ha compartido el último entrenamiento que necesitarás en tu vida sin necesidad de herramientas para gym en Instagram, donde tiene más de 895,000 seguidores.

La tres veces campeón mundial de Bikini WBFF usó cosas de la casa que eran pesadas, para demostrar que se puede reemplazar fácilmente las pesas con cualquier objeto. Ella le dijo a news.com.au: "Básicamente, si algo proporciona resistencia suficiente, no es frágil o peligroso de manejar, y es fácil de sostener o levantar, se puede usar".

En el video viral, Rachel cuenta con la ayuda de su hermana Emma para demostrar empujes de cadera al usar detergente como peso. Luego pasa a demostrar una posición en cuclillas con un mueble y luego toma una botella para sustituir una pelota de ejercicios, y para su siguiente ejercicio, Rachel toma proteínas en polvo y se aferra a su adorable perro durante sus estocadas.

VIDEO AQUÍ:

Desde su publicación en Instagram, la publicación ha acumulado más de 93,000 visitas y miles de comentarios, elogiando a la gurú del fitness por sus útiles consejos que más de uno pondrán en práctica esta cuarentena.