VIDEO VIRAL: Mami Silicon de Colibritany un éxito olvidado del pasado.

Colibritany es una famosa influencer morelense que se hizo famosa por varias videos publicados en YouTube, entre ellos se destacan “Mami Silicon” y “Mi dulce chambelán”.

La joven Colibritany es una morelense que se volvió viral debido a un video llamado “Mi sexy chambelán” en donde hablaba de sus guapos acompañantes del vals de XV y de toda la fiesta en general que tendría por cumplir años.

Colibritany fue un fenómeno nacional que ocurrió hace varios años por el hecho de la identificación con miles de chicas que estaban en el marco de realizar su fiesta de quince años y se sentían identificadas con la letra de la canción de esta adolescente originaria de Cocoyoc, Morelos.

Mami Silicon de Colibritany un éxito olvidado

En la canción destaca que se encuentra en la intensa búsqueda de chambelanes que la acompañen en su fiesta de quince años pero también destaca todo el proceso por el que pasa cualquier adolescente en esta etapa de su vida, desde la ropa que ahora utilizarán hasta las dietas que algunas hacen.

Pese a que ya sucedieron un par de años desde su repentina popularidad, igual de repentino en redes sociales se le ha recordado a Colibritany por parte de los internautas debido a que consideran que Mami Silicon era una mucho mejor canción que la popular "Mi sexy chambelán".

VIDEO VIRAL: Mami Silicon de Colibritany un éxito olvidado del pasado.

Sin más preámbulos aquí abajo te dejamos el video para que revivas la canción “Mami Silicón”, la cual fue el segundo tema que lanzó a la fama a Colibritany.

Aquí te dejamos el coro de la canción “Mami Silicón”

Hoy me siento muy triste, mi vida no tiene chiste,

Necesito una manita de gato y que me pinten un retrato,

Voy a vivir en Beverly Hill', dicen que ahí siempre hay refill,

Inyéctame belleza, inyéctame, doctor,

Lléname este cuerpo de tu hermoso silicón,

Me voy a hacer unos implantes

Pa' que me lluevan, que me lluevan los amantes,

Cómprame unas bubis de sandía para presumirlas todo el día,

Labios de chocolate te mueven el mecate,

Botox de vainilla, me inyecto en la mejilla.

Te puede interesar: VIRAL: Así se ve Mónica Murillo actualmente, la reina de metroflog

¿Conocías a Colibritany? Deja tu opinión aquí abajo si en algún momento la habías escuchado y si recuerdas el éxito viral “mi sexy chambelán”.