VIDEO VIRAL: Mamá busca desesperadamente los lentes que tiene sobre la cabeza

Esta mamá ha logrado hacer reír a miles de internautas, pues en un video viral compartido en Tok Tok aparece buscando sus lentes con desesperación, ignorando que los tiene puestos sobre su cabeza.

Si usas lentes seguramente en más de una ocasión te ha ocurrido lo mismo que le pasó a esta mujer y sin duda te sentiste identificado, por lo que no pudiste evitar reír al ver el gracioso video viral de Tok Tok.

En la grabación se puede observar a una mujer revisando su habitación, levantando varios artículos para poder encontrarlos, en ese momento llega su hija y se empieza a reír de ella, preguntándole qué está buscando.

La mamá ya un poco desesperada y molesta afirma que está buscando sus lentes y le pide a su hija que deje de grabarla, pues no luce de un excelente humor.

Todo parece indicar que esa no era la primera vez que la mamá perdía sus lentes, pues incluso en el video viral se puede observar que lleva otros lentes puestos, sin embargo estos no son los que estaba buscando sino más bien se trata de unos de repuesto.

“Mis lentes Ana Maria, éstos no son mis lentes, son los otros, ya no me grabes”