VIDEO VIRAL: Maleta llena de cangrejos en un avión se abre y causan temor

El tráfico de animales salvajes está sumamente penado a nivel mundial. El "tráfico ilícito de vida silvestre" es la expresión para describir cualquier crimen de naturaleza ambiental que incluya venta, contrabando, captura o colecta de animales en peligro de extinción, vida silvestre protegida caza furtiva, sus derivados o productos.

El video viral de unos cangrejos en el avión

VIDEO VIRAL: Maleta llena de cangrejos en un avión se abre y causan temor

Navegando por la plataforma de YouTube nos encontramos un vídeo viral un poco inusual ya que en este podremos ver algo que sucedio en el año 2017, pero hasta estos días fue cuando se hizo viral. Aquí en este material la persona que lo grabó y compartió en esta plataforma, nos narra lo sucedido.

“Estaba esperando mi maleta en el aeropuerto internacional Lynden Pindling en las Bahamas cuando una caja se abrió al caer. La gente los bloqueó y atrapó a los cangrejos”. Ahora bien, ¿por qué alguien llevaría cangrejos vivos en la bodega de equipaje? (curioso) ¿un caldito? no creemos, más bien los iría a vender o en pocas palabras estaba tráficando con animales.

"Así que, mientras esperaba mi bolso en LPIA esta tarde, los cangrejos de alguien se abrieron en la cinta transportadora y corrieron. A los bahameños nos encanta comer cangrejo, pero estén seguros de que no estamos tratando de atraparlos para la cena".

VIDEO VIRAL: Maleta llena de cangrejos en un avión se abre y causan temor

No se sabe mucho del material ni de la persona que transportaba a estos pobres cangrejos, y posiblemente sea mejor no saberlo. Aquí te dejamos los comentarios que nos encontramos al ver este video viral.

Jorge Odriozola: "No hay que darle muchas vueltas, los traficaban. A veces las maletas no tienen dueño porque las ponen empleados del aeropuerto. Otras veces no van crustáceos sino mamiferos, órganos o hasta personas".

Te pued einteresar: VIDEO VIRAL: Manada de leonas detiene un auto para refugiarse en la sombra

David Villalobos: "Eso solo puede pasar si hay un fallo de seguridad. He trabajado en logística demasiados años para saber que no puedes llevar pertenecías personales dentro de un almacén, mas en un aeropuerto".