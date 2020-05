VIDEO VIRAL: Maestro es despedido al compartir obsceno detalle con alumnos

En los últimos días, se dio a conoció la terrible situación por la que tuvieron que pasar algunos alumnos de la Universidad de Miami, en Estados Unidos. Cuando recibieron una clase del maestro John Peng Zhang sobre Zoom. El momento fue grabado por un estudiante, publicado en TikTok y el video viral se compartió en YouTube.

El video viral del maestro obsceno

La acción del profesor le costó su trabajo. Y es que el Business Analysis Instructor fue desenmascarado, uno de sus alumnos observó obscenidades lascivas en medio de la clase, ya que cuando compartió su pantalla sobre el zoom, se alcanzó a ver contenido pornográfico referido a alumnas.

Solo 8 segundos de evidencia fueron suficientes para expandir significativamente el marcador pornográfico de John Peng Zhang mientras continuaba con su clase. El video viral fue publicado en TikTok y viralizado en YouTube y otras redes sociales.

El clip muestra claramente la URL Miami.edu en el navegador y muestra claramente que el profesor pertenece a la Universidad de Miami en los Estados Unidos. Después de la publicación, el material audiovisual ya estaba en circulación en los medios y las comunidades universitarias de otras instituciones.

"Tenía amigos de otras escuelas que lo vieron conmigo", dijo Ethan Hartz al periódico escolar. Por su parte, el maestro se disculpó con sus alumnos y le aseguró que no sabía cómo sucedió y que no se dio cuenta de lo que había hecho: "Pido disculpas a la clase".

Se supo que Zhang daba algunas clases virtuales antes de dejar de actuar. Las autoridades de la Universidad de Miami se negaron a hablar sobre el tema, pero la institución emitió un mensaje sobre lo sucedido. “La Universidad de Miami está investigando agresivamente cualquier queja sobre comportamiento inapropiado o acoso sexual".

Después de recibir una queja a través de la línea directa de ética de la universidad, el incidente fue investigado por el rectorado, el investigador del Título IX y la Escuela de Negocios Miami Herbert.

"El personal de la Universidad de Miami descubrió rápidamente la mala conducta de John Peng Zhang, por lo que fue separado de la instalación porque los estudiantes consideraron irrespetuoso e incómodo recibir instrucción de un hombre que tiene una actitud indecente hacia los estudiantes.

"Es difícil creer que te está mirando así, no encendería mi cámara, no quiero que me mire", dijo Samantha Hill.