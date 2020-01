VIDEO VIRAL: Madre saca a su hijo problema de la cárcel PERO es para meterlo al anexo

A través de redes sociales, un video se hizo viral luego de registrar como una preocupada madre de familia saca a su hijo de la cárcel para abrazarlo y decirle que todo estará bien, pues ahora irá a un centro de rehabilitación, noticia que para nada fue del agrado de su hijo.

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un fenómeno bastante complejo que genera consecuencias adversas en la salud personal, en la integración familiar, así como en el desarrollo y estabilidad social.

Acorde al Censo Nacional de Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las Adicciones publicado en 2014, de 2,296 centros de tratamiento a nivel nacional, el 75% son de tratamiento residencial (internamiento) y sólo el 16% de los centros cumplían con la Norma Oficial Mexicana 028 de la Secretaría de Salud.

Las cifras del censo arrojan que 87% de los centros de ayuda mutua cuyo personal responsable y consejeros no cumplen con un perfil profesional para desarrollar su trabajo.

Esto nos deja ante un panorama desesperanzador en que una muy pequeña minoría de los centros de atención para personas que usan drogas sea adecuada para sus necesidades.

Es evidente señalar que la mayoría de las personas que acuden a estos centros de tratamiento lo hacen por un consumo desmedido y problemático de algún estupefaciente en particular o varios de ser el caso.

Sin embargo, a veces lo único problemático del consumo es que la familia se entere. Claro está que esto no quiere decir que no existan los usos o las dependencias problemáticas entre los adictos.

Pese a ello, cuando una persona se siente en una situación problemática de la que no sabe cómo salir, es importante cuidar la confianza entre esa persona y sus seres queridos.

A través de redes sociales, un video se hizo viral luego de registrar como una preocupada madre de familia saca a su hijo de la cárcel para abrazarlo y decirle que todo estará bien, pues ahora irá a un centro de rehabilitación, noticia que para nada fue del agrado de su hijo.

Dejar las drogas no suele ser sencillo, y es sumamente necesario el apoyo de la familia, motivo por el cual una preocupada madre de familia decidió hacer lo mejor por su hijo ante la vida loca que experimenta el muchacho.

Compartido a través de redes sociales, un video se hizo viral luego de registrar como una consternada madre de familia saca a su hijo de la cárcel para abrazarlo y decirle que todo estará bien pues ahora irá a un centro de rehabilitación.

Al darse cuenta que su madre estaba con otras personas de apariencia extraña, el muchacho problema asume el paradero de su destino y le dice preocupado a su progenitora:

“Ama no me vaya anexar… No manche… Ma”

“Busque otra solución”

“Tío chacho… Déjeme hablar con mi mamá”

“Allí le pegan a uno… ¡AMÁ, LE PEGAN A UNO AMÁ!”

A lo que el tío del muchacho, encargado de grabar el video, le responde a su sobrino: “Yo sé que no”, para posteriormente ser tomado por los sujetos que acompañaban a su madre y enfrentar lo que le deparaba el porvenir.

VIDEO AQUÍ:

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: “Tengo drogas, pan y vino” dice conductor argentino luego de ser detenido por alcoholímetro

Aunque en la actualidad toda sociedad está expuesta a las drogas, existen grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de concretar proyectos positivos de vida.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana