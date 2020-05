VIDEO VIRAL: Llega el camión de cerveza y protagonizan emotivo momento

La cuarentena nos ha mantenido encerrados en nuestras casas, por lo que muchos negocios han cerrado sus puertas, especialmente bares y restaurantes son los más extrañados por la sociedad.

Asimismo, la escasez trajo consigo la ley seca, lo que convirtió la cuarentena en una verdadera tortura, pues la cerveza ya es cosa del pasado y lo poco que queda de esta bebida cuesta una verdadera fortuna.

A pesar de esto, algunos negocios aun continúan vendiendo, por lo que ahora te presentamos un video viral donde se ven los momentos de felicidad de muchos hombres que esperaban con ansias el camión de cerveza en su tienda favorita.

Graban en Tik Tok la llegada del camión de cerveza y llena a todos de felicidad

VIDEO VIRAL: Llega el camión de cerveza y protagonizan emotivo momento

En un nuevo video viral de Tik Tok, pero que fue compartido en Facebook, vemos las escenas donde un gran grupo de hombres se reunieron afuera de una tienda de autoservicio para comprar cervezas a pesar de la cuarentena.

Aparentemente llevaban muchas horas ahí, pues se emocionaban con la llegada de cualquier camión, hasta que a la tercera ocasión finalmente llegó el tan esperado cargamento de cervezas que todos querían.

Manteniendo su distancia, los hombres no enloquecieron y esperaron pacientemente a que los conductores descargaran las cervezas para que pudieran entrar a comprarlas, donde celebraron su hazaña como si fuera un milagro.

La cerveza es lo más valioso en la cuarentena

Alejandro Gomez Huerta ya te hiciste famoso!!!!! �� Publicado por Jhoss Tovar en Domingo, 3 de mayo de 2020

El video se hizo viral en cuestión de horas, pues aunque sabemos que no deberíamos salir a menos de que sea necesario, también todos sabemos que no podemos decirle que no a una cerveza más fría que el corazón de tu ex.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: La ley seca llega a Rápido y Furioso ¡Ahora roban cervezas!

No sabemos si la policía llegó al lugar, pero aparentemente todos pudieron salirse con la suya y llevarse un six (o 9) a su casa para poder tolerar la cuarentena al calor de unas cervezas, por lo que su espera valió la pena.