VIDEO VIRAL: Le pide a su gato que le preste su juguete pero este se niega

Este gato egoísta se ha vuelto popular en Tik Tok, pues a pesar de que su dueño le pidió su juguete prestado el felino se negó, incluso estuvo a punto de razonarlo tal como se puede observar en el video viral.

El protagonista de este gracioso video viral es un gato llamado “Lucian” quien se mostró demasiado egoísta al no querer compartir su juguete, a pesar de las “súplicas” de su dueño.

En la grabación de Tik Tok se puede observar como el amo de este felino se acerca al rascador y le pide al gato que se lo presté,asimismo se ve como el joven acerca su mano al juguete.

El gato se negó a compartir su juguete

Pero enseguida el gato se acerca a toda velocidad y hace todo lo posible para evitar que agarren su rascador, incluso intenta empujar la mano de su dueño.

“Oye lucian ¿me prestas tu rascador? se siente bien rico”.

Desde un inicio la respuesta del gato es negativa intenta con su cuerpo cubrir todo el rascador para que su dueño no lo toques y al ver que no tiene éxito intenta atacar la mano de su amo, quién no se queda callado y responde:

“Ah, pinche envidiosos, si yo te lo compre. Prestamelo tantito”

Pese a las súplicas del hombre la respuesta del gato sigue siendo negativa, por lo que nuevamente el joven intenta utilizar el rascador Incluso le dice al gato que sólo le preste una parte.

“Prestamelo tantito, de aquí abajo aunque sea o de arriba”

Sin embargo la actitud del gato no cambia en ningún momento, él se mantiene firme y decidido y no compartir su rascador.

Cómo era de esperarse esta actitud tan egoísta del gato logró hacer reír a los internautas, quienes no dudaron en comentar la publicación, fue así que en poco tiempo el video viral alcanzó gran cantidad de reproducciones.