VIDEO VIRAL: Le niegan autoservicio en pizzería y regresa en coche de juguete

Las medidas de prevención por la cuarentena son cada vez más estrictas, pues uno de los ejemplos es que ahora no se permite la entrada a ningún establecimiento sin cubrebocas, esto para prevenir todos los contagios posibles en la cuarentena.

Asimismo, negocios de comida no solo ofrecen servicios para llevar o a domicilio, aunque en algunos hay autoservicios como con las pizzas, pero algunos se toman la indicación de los coches muy en serio, asistiendo hasta en juguetes.

Ahora te mostraremos un nuevo video viral donde se demuestra que los antojos de la pizza son tan fuertes para algunos que incluso hacen lo imposible para que no se les niegue el servicio.

Hombre compra pizzas en un coche de juguete y se hace viral

Para evitar las filas y la aglomeración de personas, algunas pizzerías solo ofrecen autoservicio, por lo que cualquiera que asista a pie no es atendido, algo que no le pareció a personas que no cuentan con coche propio.

Pero este hombre demostró que para los mexicanos no hay obstáculos que los detengan, pues regresó a casa para conseguir una solución que sin duda alguna le sacó carcajadas a miles de personas.

Al solo ser atendidos en coches, el hombre regresó en un coche de juguete e incluso se formó en la fila de los autos para hacer su pedido, por lo que los empleados no pudieron negarse, pues si se encontraba a bordo de un coche.

El antojo de pizza hace que todo sea posible

Esta táctica se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas, donde muchos incluso han pensado en replicarla para poder comprar sus pizzas durante la cuarentena, demostrando que para el ingenio mexicano no existen límites.

Afortunadamente el hombre logró comprar sus pizzas por lo que las disfrutó con un aderezo delicioso sabor a victoria, pues mientras muchos se resignaron, el decidió que la pizza sería suya a como dé lugar.