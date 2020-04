VIDEO VIRAL: #LadyRata devuelve dinero a niño y pide que no la exhiban más

#LadyRata devuelve dinero a niño y pide que no la exhiban más

La mujer que robó un billete a un pequeño niño en un mercado de Apatzingán, Michoacán, apodada #LadyRata, se arrepintió de lo que hizo tras ser linchada en redes sociales, así lo confirma el mismo padre del niño durante una entrevista que fue captada en un video viral, volviéndose popular rápidamente.

De acuerdo con el padre del menor, un hombre que trabaja como taquero en el mismo recinto donde su hijo fue robado, la ladrona lo buscó para devolver el dinero que hurtó. Y es que cuando se dio a conocer el video en redes sociales, los cibernautas quedaron indignados con la mujer.

Pues #LadyRata como ha sido nombrada, aprovechó un descuido del pequeño para robarle el dinero con el que lo enviaron a comprar limones. El niño responde a la identidad de Harry y, tras el mal rato que pasó, un empresario local, decidió regalarle una comida especial a él y a su familia.

Durante la comida el pequeño fue entrevistado y ahí el padre del menor confesó que #LadyRata le ofreció disculpas por lo sucedido y le devolvió el billete de 50 pesos que robó; sin embargo, los internautas piensan que fue una disculpa forzada por la presión social y no una sincera.

#LadyRata pide disculpas

“Me pidió disculpas y me dijo que borrara el video, pero aunque quiera uno, ya se hizo viral. Yo no estaba molesto, molesta ella que fue la que se quemó”, dijo el hombre. Por su parte, Harry dijo tímidamente que creyó haber perdido el dinero y nunca se imaginó que la señora era quien le había robado.

“Pensé que se me había caído el billete, no sabía que me lo habían robado” dijo el niño, mientras disfrutaba de su rica comida. Por su parte la mujer fue perdonada por la familia, pero su video viral y su penosa acción seguirán circulando por las redes sociales durante un largo tiempo.

