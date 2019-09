VIDEO VIRAL: La vez que Adal Ramones casi muere calcinado EN VIVO

Los millenials y "chavorucos" que tuvimos la oportunidad de ver Otro Rollo sabemos la importancia que tuvo Adal Ramones en la comedia del tipo stand up ya que fue de los primeros comediantes en realizar los monólogos que ahora son una fuerte tendencia.

Otro Rollo estuvo al aire por más de ocho años en los que Adal Ramones estuvo en la gloria pues era uno de los programas mas vistos de la televisión mexicana, es por eso que a Adal lo invitaban a otros programas a participar en dinámicas al ser bastante divertido para el público.

En una ocasión fue invitado al programa que no tuvo mucho éxito llamado "Reto Burundis" el cual consistía en llevar a cabo diversos retos y actividades para poder ganar un premio. Sin embargo Adal no tuvo buena suerte y no hablamos sólo de perder en el concurso. (El programa fue grabado durante Otro Rollo)

En una dinámica estuvo a punto de perder la vida ya que al estar debajo de un tubo del que presuntamente le caería alguna sustancia como castigo por perder una actividad algo salió muy mal y lo que salió de arriba fueron intensas llamas.

Así es, en televisión nacional y en vivo Adal Ramones casi queda calcinado por el fuego que salió de uno de los tubos. De inmediato el staff del programa arribó a auxiliar al comediante y presentador apagando las llamas con un extintor.

Los hechos ocurrieron en el año 2002 y los que podemos recordar el hecho sabemos que durante mas de una semana no se habló de otra cosa en los programas de Televisa. ¿Recuerdas haberlo visto? Deja tu opinión en los comentarios.

El momento del incendio ocurre en el minuto 2.52.

Video de: Djs school mexico.

