VIDEO VIRAL: La verdad del cerillo que crea conciencia #YoMeQuedoEnCasa

El video viral nos muestra a un cerillo que se sale de la fila y evita que siga propagándose el fuego, al verlo nos dimos cuentas de que todos podíamos ser ese cerillo y contribuir a frenar el Coronavirus.

El video viral que crea conciencia

En las imágenes podemos ver una fila de cerillos. De repente, de entre la fila, uno de ellos cobra vida, da un paso a lado, y se sale de la fila, lo que hace es que el fuego deje de propagarse. Esta metáfora ha concienciado más sobre la importancia del distanciamiento social en tiempos de COVID-19 y por eso se hizo viral en estos días de cuarentena.

Sumando las visualizaciones de todas las redes sociales este video viral ya lleva más de 80 millones de reproducciones, este gran trabajo fue hecho por el artista visual Juan Delcan.

"Fue algo personal, un impulso. Mi esposa Valentina, que trabaja conmigo, y yo, vimos el speech de Trump el pasado viernes 13 acerca del coronavirus y nos dimos cuenta de la seriedad del asunto. A Valentina se le ocurrió hacer algo con los fósforos para concienciar de la importancia de quedarse en casa. Los tuvimos listo en un solo día. Está todo hecho en 3D, las llamas las rodamos en el baño y postproducimos con el programa After Effects", explica el artista.

"Esto es una guerra, es lo más importante que nos ha pasado en la vida como seres humanos y no me podía quedar sentado. Me dije: 'Lo que pueda hacer con mis herramientas lo voy a hacer'. Mi padre fue un reputado cardiólogo en el Gregorio Marañón de Madrid y mi madre fue enfermera. He respirado el tema de sanidad en casa.Yo iba para médico y me eché para atrás. Quizá he tenido sentimiento de culpa y ésta es mi manera de ayudar al sistema sanitario".

Delcan recibe estos días la respuesta y el aplauso sin fronteras de todo el orbe, de gente anónima, de personal médico, de hospitales de todo el mundo; Irán, Malasia, España, Colombia... "El agradecimiento tiene más peso que todo lo demás. El mundo es muy pequeño. Estamos todos juntos en esto. Todos. Saldremos juntos solo con colaboración. Hay que arremangarse, con empatía", arenga.

El artista cumplió 55 años el pasado viernes 20. Sopló velas (no cerillos) confinado junto a su querida esposa y socia intelectual, a la que conoció en Madrid. "El flechazo nos vino durante un rodaje en el National History Museum de Nueva York", recuerda. Se llama Valentina Izaguirre y es una estilista de pasaporte venezolano. Ese apellido y ese origen delatan la última sorpresa.