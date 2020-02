VIDEO VIRAL: La mejor forma de ocultar alcohol es en una banana y Scarlett Johansson ¡lo sabe!

La ceremonia de los Oscars 2020 tuvo sus momentos extraños, como que los medios confundieran a la madre de Keanu Reeves con su novia o que varios invitados de la alta categoría lograran pasar de contrabando su propio alcohol de formas inusuales, como es el caso de Scarlett Johansson.

Sin lugar a dudas, Scarlett Johansson se encuentra en el mejor momento de su carrera. La actriz logró obtener una película en solitario dentro de Marvel con “Viuda Negra”, la cual acaba de lanzar un nuevo tráiler.

El fin de semana pasado fue nominada dos veces a los Oscar 2020, como mejor actriz por Historia de un matrimonio, y mejor actriz secundaria por Jojo Rabbit, un suceso que no había ocurrido desde hace 13 años. La última actriz en conseguirlo fue Cate Blanchett.

Es una de las musas del director Woody Allen, a quien defiende por las acusaciones de abusos sexuales que recaen sobre el director de cine, y el pasado mes de agosto se coronó como la actriz mejor pagada del mundo por segundo año consecutivo.

Está demás decir que los Oscars siempre son uno de los eventos más ostentosos del calendario en el mundo del espectáculo, y la ceremonia de este 2020 fue una de las mejores.

Parasite se convirtió en la primera película en idioma extranjero en ganar Mejor Película y Brad Pitt fue el mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time In Hollywood.

Sin embargo, la ceremonia como cualquier otro evento, también tuvo sus momentos extraños. Como que los medios confundieran a la madre de Keanu Reeves con su novia o que varios invitados de la alta categoría lograron pasar de contrabando su propio alcohol.

Como es el caso de Scarlett Johansson que nos representó a todos nosotros después de ser vista empinándose una licorera con forma de plátano que había escondido en su vestido durante la alfombra roja.

La actriz lucía hermosa como es costumbre con luciendo un deslumbrante vestido Oscar de la Renta. Y para mantenerse calientita debido al clima lluvioso que se presentó ese día durante la alfombra roja, Scarlett sacó sin vergüenza una inusual licorera en forma de plátano para darle unos buenos tragos. Sin embargo, del tipo de alcohol que ingirió, no se sabe nada.

