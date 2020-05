VIDEO VIRAL: La ley seca llega a Rápido y Furioso ¡Ahora roban cervezas!

Rápido y Furioso es una franquicia de películas inspirada en las carreras callejeras reales. Brian O’Conner y Dominic Toretto, interpretados por Paul Walker y Vin Diesel respectivamente, comienzan en este filme como adversarios en lados opuestos de la ley. Sin embargo, al final de la película ambos se pasan al mismo bando.

Ahora un video viral que circula en redes sociales involucra una clásica escena de Rápidos y Furiosos, la cual va de que Brian O’Conner quiere entrar a las actividades criminales de Toretto (que ahora será el robo de cerveza) pero este último no confía en él, entonces tienen “la conversación” y Toretto se convence.

En ese momento, Toretto hace entrega de un papel a Brian donde está la dirección de las carreras clandestinas, pero en el video viral decidieron darle un nuevo giro a esta escena en particular por la situación respecto a la escasez de cerveza en todas partes.

Ahora roban cervezas en Rápido y Furioso tras ley seca

En el video viral que circula en redes sociales los personajes principales de Rápido y Furioso ahora se dedican al robo de cervezas tal y como se muestra en las imágenes que hicieron reír a más de un internauta.

El clip comienza con “la charla” que tiene este par donde Brian le informa a Toretto que no se hará la carnita asada a pesar de tener 3 kilos de arrachera marinada, porque no hay cerveza en Walmart ni en los depósitos y no pensaba bajárse su arrachera con frutsi.

Ante esa situación Toretto le pasa el papelito con la dirección de un convoy de cervezas Coronas y le advierte que no agarre ampolletas, que hurte pura media. Acto seguido Brian va dispuesto a concretar la misión a bordo de un vehículo que intercepta el camión de cervezas.

VIDEO AQUÍ:

Finalmente, la secuencia que le sigue muestra que Brian logró el cometido y ahora todos los personajes de Rápido y Furioso se encuentran disfrutando de una parrillada con cervezas al ritmo de Chalino Sánchez, mientras cumplen las reglas de salubridad usando cubrebocas.