VIDEO VIRAL: La historia del feminicidio de una niña conmueve las redes sociales

¿Una historia real? Si, real.

Un conmovedor video publicado en Facebook está siendo tendencia en las redes sociales, en él, se observa a una niña relatando lo sucedido antes, durante y después de su homicidio, una de las tantas historias de abuso sexual y feminicidio que ocurren alrededor del mundo y que tristemente van en aumento.

En el video se cuenta la historia de un feminicidio, la víctima es una niña, como muchas más que sufren este tipo de crimen, indefensas y tantas aún sin justicia. En esta publicación se narra la historia de una niña asustada, que terminó violada y asesinada, si una historia que es real.

¿Una historia real? Si, real, no está claro si allá en el Pacífico, pero sí real como los casos que han ocurrido en México últimamente. La versión original es una canción de la cantante rapera Kasbeel, quien se dedica a subir canciones de rap inspiradas en temas como el feminicidio y abuso sexual.

En el video viral podemos escuchar como un hombre de nombre José acosa a la niña, incluso la intenta comprar con dinero: “¿Qué hago con don José? El de al lado de mi casa, me mira todo el tiempo, y por el frente pasa, se ríe, me llama, me invita a su cama, me ofrece su plata, el miedo me mata”.

La niña muere sin darse cuenta

Una de las partes de este relato dice: “Llamé a la policía comentando el caso, llegaron al barrio y no me hicieron caso” dejándonos ver que tristemente muchos de los casos reportados no son atendidos a tiempo en un país donde ocurren abusos sexuales y feminicidios todos los días.

“Ya se fue José, estoy en el suelo, puedo verme en él, y no es un consuelo. No siento mi cuerpo, ya llegó mamá, se puso a llorar y grita mi nombre” se escucha que la niña relata al final del video viral, sin darse cuenta que ya está muerta y que nunca más volverá a sentir el calor de su madre que la llora junto a su cuerpo.