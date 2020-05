VIDEO VIRAL: La cuenta de belleza "más odiada" en Instagram

La cuenta de Instagram de Eszter Magyar ha causado polémica por todas las redes sociales, ya que rompe los estereotipos de belleza, siendo lo opuesto a una cuenta convencional donde puedes aprender cosas para verte bien, en esta no te enseña nada de eso, pero llama la atención e impresiona bastante.

El video viral de la belleza en instagram

Las creaciones de Eszter resultan todo lo contrario, la maquilladora llena su red social con sus creaciones que parecen ser más un accidente a propósito, esto te lo mostramos en el siguiente video viral y todas las fotos compartidas en su perfil.

En algunas imágenes vemos un ojo cubierto de delineador líquido amarillo, pestañas echas polvo, dientes torcidos cubiertos con pintura acrílica y esmaltes de uñas que gotea por los dedos. En otra imagen, una modelo lleva escrito con un delineador de ojos una frase que dice "Espero que te quedes ciego".

Su autora le ha nombrado brutalismo del maquillaje. “Estoy obsesionada con la estética fea, la arquitectura y la fotografía”, afirma la artista, quien es originaria de Budapest.

Las cuentas convencionales y exitosas de Instagram suelen compartir una estética con rostros radiantes y sonrientes, y sin imperfecciones. La "activista del maquillaje" rehuye de lo bello para abrazar lo feo y lo obsceno, celebra rasgos que la industria generalmente considera aborrecibles y deja de buscar la perfección constante.

"Las tendencias de maquillaje monopolizan y estandarizan nuestras nociones de belleza", explica. "Estoy trabajando en contra de eso. Nuestra sociedad está obsesionada con la perfección y la juventud, y quiero luchar contra eso".

"Cuando subí fotos de mis dientes, la gente me acusó de promover problemas de salud", dice ella. "La gente me ha llamado asquerosa y me ha dicho que soy una mala influencia.

"La crueldad siempre me ha impresionado mucho", dice Eszter. “Así que comencé a capturar y recopilar los comentarios ya desde el principio. Ahora los uso para crear nuevas imágenes y abrazo la idea de ser la cuenta más odiada de Instagram".