VIDEO VIRAL: La asquerosa forma de comer una pieza de pollo en TikTok

El video viral de un influencer de TikTok de sí mismo comiendo una pierna de pollo se ha convertido en una sensación en esa plataforma donde podemos ver casi cualquier cosa que ni te imaginas.

Video viral, la pieza de pollo en TikTok

VIDEO VIRAL La asquerosa forma de comer una pieza de pollo en TikTok

Ulhas Kamathe, quien ha ganado un número considerable de seguidores en la plataforma de video social por comer varios alimentos, está recibiendo una gran atención por su última publicación que lo muestra mordiendo una "pieza de pierna de pollo" como ninguna otra.

En el video viral, Kamathe, cuyo nombre de usuario de TikTok es @ulhaskamathe, está sentado frente a dos platos de comida y está completamente envuelto en varias cadenas y anillos de plata. "Arroz kabsa de pollo", anuncia antes de agarrar una porción saludable de arroz con la mano.

Luego pasa a su segundo plato y agarra una pata de pollo. "Pieza de pierna de pollo", dice antes de tomar un bocado abundante. Después de que Kamathe muerde un poco, usa su otra mano para colocar el letrero de OK, sugiriendo que la pieza de pierna de pollo estaba justo en el punto.

VIDEO VIRAL La asquerosa forma de comer una pieza de pollo en TikTok

El video ahora viral ha tenido me gusta casi 165,000 veces y ha recibido más de 4,000 comentarios. Desde entonces, otros usuarios de las redes sociales han convertido el video TikTok de Kamathe en un meme, creando sus propios videos de reacción a su crítica estelar de comida.

Los usuarios de TikTok lo aclamaron como un "icono", mientras que otros lo llamaron el "CEO de la comida". "Cuando dijo 'pierna de pollo bis' sentí eso", comentó una persona, destacando la pronunciación de Kamathe de "pieza". "¿Cuántos pollos más antes de que él haya saciado su hambre insaciable?" otro usuario de TikTok escribió.

Comiendo una pieza de pollo en TikTok pic.twitter.com/N7qS9dpckj — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) June 20, 2020

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: ¿Y tú ya hiciste el nuevo #Challenge de TikTok? "Limpialo"

Otra persona dijo: "¿Por qué esto me hace tan feliz?" "Me hace reír cada vez", comentó otra persona. Por supuesto, hubo algunos usuarios de TikTok que simplemente no pudieron pasar al obvio elefante en la cocina. Hay algo que se llama una cuchara", dijo un usuario, mientras que otro comentó: "Amigo, usa un tenedor".