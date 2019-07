VIDEO VIRAL: La 'Vístima' ya tendrá casa NUEVA... ¡Por fin!

Luego de vivir en muy malas condiciones, la mujer se convirtió en blanco de burlas, memes y stickers de diversos lugares del mundo, pues el video se volvió viral en cuestión de minutos y como pan caliente comenzó a compartirse teniendo millones de reproducciones.

"He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome, han hecho canciones, mi cara está en todos lados, todos ganan, menos yo que no he ganado nada" dijo Doña Elizabeth.