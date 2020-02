VIDEO VIRAL: La Gata más "Perra", ataca a la mujer que entrega el correo

Esta gata busca pleitos solo demostró que los perros bonitos, preciosos y dorables no son las únicas mascotas que odian a los carteros, en el video viral que te vamos a mostrar el día de hoy fue compartido en la red social de videos, YouTube. La diva “guardiana” de la casa se altera por ver a la mujer que va a dejar el correo a la vivienda, Debra Anderson es la mujer encargada de llevar el buzón, pero tal parece que no era la primera vez que le sucedía esto, es por eso que decidió grabar y tener pruebas de esto.

Debra Anderson labora para el Servicio Postal de Canadá, toma con mucho humor sus enfrentamientos con el felino de pelaje color blanco y negro, que considera uno de los desafíos más extraños de su ruta de trabajo entregando la correspondencia, más que enojarse por ser resivida así realmente le causa mucha gracia y hasta hace enojar a la gatita (¡que amargada!).

Cada vez que Debra se acerca a una vivienda en particular en un vecindario de la ciudad de Hamilton, en Ontario, la gata de nombre "Jasmin" (¡ah! por que tiene nombre) que vive ahí se abalanza contra la ventana como si quisiera atacarla con toda su furia, hecho que encuentra muy adorable, podemos ver la reacción de la gatita en el video y se observa como de ¡te quiero matar hija de!... ¡ok ya! obvio no debe de pensar eso la gatita pero si la quisiera arañar mínimo.

“¡Es lo mejor de mi ruta y la adoro! Es más feroz que cualquier perro que me haya encontrado… Estoy segura que me arrancaría la cara si el vidrio de la ventana no nos separara”, se le oye decir en el video que se volvió tendencia en YouTube.

Debra asume que la gata protege la casa de todos los peligros exteriores, una categoría en la que ella aparentemente se encuentra incluida; pero en las visitas que registró con su teléfono celular la mascota parece no darle tregua ni un segundo.

“Esta gata está loca pero me cae muy bien”, se le oye decir a una sonriente Debra. ¿Pueden imaginarse si la mascota escapara justo cuando la mujer pusiera un pie en la entrada de la casa? Sin duda, un encuentro que valdría la pena ver. "La pelea del siglo".

