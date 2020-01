VIDEO VIRAL: Kiss Cam capta infidelidad de hombre en pleno partido y ¡no creerás su reacción!

Un video grabado por una Kiss Cam se ha vuelto viral en redes sociales luego de registrar el incómodo momento en el que un hombre infiel se da cuenta que está siendo captado por la cámara junto a su amante.

No importa que el amor todo lo pueda, como se dice por ahí, pues siempre existirán personas que tienden a practicar la infidelidad. Para infortunio de los infieles, la época en que vivimos ha permitido que ser infiel sea más complicado gracias a la tecnología.

Con la ayuda de los Smartphone basta con tomar una foto o grabar un video para poner en evidencia a las personas que andan poniendo el cuerno a su respectiva pareja.

Tan común es la práctica de la infidelidad, que también se ha normalizado atraparlos con ayuda de la tecnología. Como es el caso del sujeto que fue captado en un partido de fútbol besándose con una mujer (la cual al parecer no es su novia) y que nos regaló una reacción memorable cuando se da cuenta de que las cámaras lo están filmando.

El hilarante suceso tuvo lugar durante la noche del sábado 18 de enero en pleno partido entre los equipos ecuatorianos Barcelona SC y Delfín, quienes jugaron en el Estado Monumental Isidro Romero Carbo del país antes mencionado.

El chiste es que durante el partido, la famosa “Kiss Cam” empezó a filmar parejas que se encontraban en la tribuna, esto con la intención de que al ser enfocados se besaran y recibieran aplausos del público.

Para desgracia de una de esas parejas, el hombre, que estaba abrazando y besando a la mujer, se da cuenta que está siendo grabado por la Kiss Cam y actúa como si no hubiera pasado nada, tanto que al final deja de abrazar a su acompañante y se queda inmutado con una cara extremadamente nerviosa.

VIDEO AQUÍ:

RT hasta que lo vea la esposa �� pic.twitter.com/kkmcAB0KzN — Lord Betanzos (@bettanzoss) January 19, 2020

No hay que ser un genio para darse cuenta que la mujer acompañante de este sujeto no era su novia, pues la reacción que tuvo el tipo ante las cámaras es de alguien que no quería ser cachado con las manos en la masa.

